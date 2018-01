As ruas São Paulo

Por Edison Veiga

Dá até para se confundir. São Paulo tem quinze ruas, travessas, avenidas e viadutos chamados São Paulo. Dez homenageiam a própria cidade, quatro são por causa do santo católico e uma, a Rua São Paulo Antigo, no Morumbi, se refere ao livro homônimo do historiador Antonio Egídio Martins.

A primeira rua paulistana a ser denominada São Paulo fica na Liberdade. Oficialmente, foi batizada assim em 1916 – mas já era conhecida pelo nome desde 1897. Na época, aliás, a Praça Almeida Júnior – onde a via começa – se chamava Largo São Paulo.