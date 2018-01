Aos 3 anos, Turismetrô ganha novidades

Que tal embarcar em um trem do metrô e fazer turismo em São Paulo? A partir dessa ideia, nasceu o Turismetrô, programa criado em 2006 pela Companhia do Metropolitano de São Paulo em parceria com a SP Turis. Os participantes pagam apenas as passagens (R$ 2,55 cada) e acompanham guias bilíngues pelos roteiros criados, sempre privilegiando marcos da cidade. A cada parada, os grupos são surpreendidos por atores que encenam parte da história de São Paulo.

A partir do próximo sábado (23), o projeto terá novidades. Mais um roteiro foi incluído na programação – eram cinco, agora são seis – e novas intervenções artísticas foram boladas para entreter o público. O plano é atrair quem já fez os passeios para um repeteco, já que as atrações passaram por reformulação.

Em três anos, o Turismetrô atendeu a mais de 30 mil pessoas. Destas, 73,43% vieram de outras cidades, de 15 Estados brasileiros e 37 países diferentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saiba mais sobre o projeto aqui ou pelo telefone (11) 2958-3714.