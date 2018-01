Amanhã é dia de sarau

Está marcada para às 20h de amanhã, na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37) a primeira edição do Sarau da Casa. Entre os convidados, estão os poetas Sérgio Vaz e Micheliny Verunschk e os músicos Felipe Soares, Emiliano Castro e Vinícius Pereira. O público, é claro, também poderá participar, apresentando seus poemas. Mas o ponto alto da noite, certamente, será o lançamento de um mapa com os 32 pontos onde ocorrem, periodicamente, saraus em São Paulo, conforme o Estado antecipou.

Confira alguns poemas de saraus paulistanos:

Lost na Leste

Por Vlado Lima

lost na

Leste

pra lá do lado B

do Boturussu

e daí?

sou da Sul

não tenho medo de teco

qualquer porta de boteco

basta pra eu me achar

sabe como é

mano é mano

mané é mané

em qualquer lugar

no Herplim

Bombaim

Dublim

Artur Alvim

ou Bagdá

***

Hardy har har abaixo de zero

Por Vlado Lima

só sol na cidade, no Pari no Peri no Morumbi

sol no Capão no Taboão

sol no Morro do Querosene

sol na Praça do Pôr do Sol

na Ladeira da Memória

na Estrada das Lágrimas

na M’Boi Mirim

naquele

dia

o

sol

ar-

dia

e acho que

só

chovia

em mim

***

Os tiozinhos da mesa do canto

Por Vlado Lima

4 (as vezes 5) tiozinhos sentados na mesa do canto

quase todos gordos carecas doentes falidos ou desempregados

sentam-se ali há anos

religiosamente

toda quinta-feira

na velha mesa do canto de cara pra Faustolo

sentam-se ali há anos

com suas barrigas

suas dentaduras

suas próstatas delicadas

seus pânicos & panes

seus penicos de prata

suas receitas secretas de como obter sucesso

comer mulheres & influenciar pessoas

e seus planos infalíveis de bombardear Manhattan Oriental

4 (as vezes 5) tiozinhos sentados na mesa do canto

acho que eles estão morrendo

tem noites — quando já estão pra lá da 4ª dose

— que dá até pra ouvir seus pensamentos

(:)

quem cuspirá na cova de quem?

quem contará piadas no velório de quem?

quem consolará a viuva de quem?

quem

herdará a solidão da mesa?

***

A nível de mar de Solemar

Por Vlado Lima

Mongaguá?

to lá

Perequê?

belê

Itanhaém?

tudo bem

vou sem

fitness

sem

bíceps

sem

leg press

sem

spinning

e de canja

(manja?)

levo uma pança de breja

pelanca

e pneu

vou de van

Jabaquara/Ocean

eu & as mina da Mooca

Gonzaga/Bertioga

vou na boa

na minha

vou na janelinha

sem culpa

sem medo

tô gordo?

tô brega?

pobrema meu!

a nível de mar

de Solemar

todo mundo é tão feio

quanto eu

***

Máscara

Por Vlado Lima

sexta sim

&

sexta sim

arrasto um sorriso amarelo-melancólico

pelas ruas do Jardins

/Madalena/Moema

e afins

não é um sorriso

aquele sorriso

é só um riso

básico

bélico

bucólico

meia-boca

mea-culpa

com um Q de épico cinemascópico

e BUM! de cartoon

quem me vê

assim

buzinando gargalhadas

diz

: lá vai um sujeito feliz!

***

Suicídio doce

Por Osvaldo Pastorelli

Hemingway quando percebeu que estava perdendo a inspiração, meteu uma bala na boca estourando os miolos.

Será que devo fazer o mesmo? Meter na boca uma bala?

Não sou aficionado a doce, mas uma bala de café é gostosa, uma de hortelã ou uma de coco, delicia.

Afinal, todos têm direito de meter uma bala na boca, se vai adocicar ou estourar os miolos, é outra história, não é mesmo?

***

São Paulo

Por Analice Feitoza de Lima

São Paulo, és chamarisco, com certeza!

Filhos postiços te conhecem bem.

És berço do trabalho, és fortaleza.

Mas para erguer-te vêm povos d’além.

E esperançosos de encontrar riqueza

de todos os recantos eles vêm.

Insistem na labuta com firmeza

se querem conquistar algum vintém.

E o esforço em bloco é que te faz enorme.

São Paulo, és a cidade que não dorme.

E embora tenhas na alma um peito de aço,

Na condição de irmão hospitaleiro

abrigas com carinho lisonjeiro

o mundo inteiro, sob teu regaço.