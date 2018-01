A São Paulo de 1947 (ou quando São Paulo era linda). (Ou quando o mercado imobiliário começou a ocupar a paisagem)

Por Rodrigo Brancatelli

Trata-se realmente de um post com muitos título.

As fotos abaixo mostram a São Paulo de 1947 e foram retiradas do acervo digital da revista norte-americana Life. Elas foram registradas pelo fotógrafo russo Dmitri Kessel e exibem ma São Paulo linda, uma cidade que crescia e florescia, um lugar que ganhava contornos de metrópole.

Para os paulistanos, 1947 acabou sendo bem movimentado. Foi o ano da inauguração do edifício Altino Arantes (Banespa), da Via Anchieta, da base aérea em Cumbica e do Masp. Foi o ano também em que o Palmeiras de Oberdan Cattani e Waldemar Fiúme foi campeão paulista,

As fotos também mostram que 1947 foi o ano quando o mercado imobiliário começou a investir pesadamente na cidade. O final da história todos nós já sabemos muitíssimo bem – essa São Paulo linda de morrer só sobrou mesmo nos instantâneos das Leicas e Rolleiflexes.