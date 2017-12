A casa universal

Em 2003, a arquiteta Sandra Perito (foto acima) concluía seu doutorado em Arquitetura Inclusiva pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP). Para provar sua tese, resolveu aplicar os conceitos de “desenho universal” em uma casa, construída em condomínio fechado de Taubaté, no interior paulista. O Estado publicou hoje uma entrevista com Sandra, que está à frente da 1ª Jornada Nacional de Arquitetura Inclusiva (informações pelo 3887-9496). A seguir, fotos do imóvel projetado por ela.

