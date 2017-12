78 horas de teatro, música, cinema, artes plásticas…

Por Filipe Vilicic

Assim será a festa que comemora os 20 anos da Cia. de Teatro Os Satyros. A celebração começa amanhã e vai até segunda, dia 2 de novembro. Na programação, peças teatrais, atrações circenses, bate-papo com escritores, balada… Vale conferir, por exemplo, o projeto Stand Up Tragedy, do dramaturgo Mário Bortolotto, e o desfile São Paulo Fashion Clown, no qual grupos de palhaços, como Doutores da Alegria e Parlapatões, tiram sarro da moda. A maior parte dos eventos se concentra na região da Praça Roosevelt. Confira o roteiro completo aqui.