Prefeitura muda versão sobre ‘leilão Uber’ e diz que evitará monopólio

Menos de 24 horas depois de anunciar um leilão de créditos para aplicativos que operam no setor de transportes, como o Uber, e dizer que permitiria a uma única empresa adquirir todos os créditos, a Prefeitura apresentou na manhã desta quinta-feira, 2, uma nova versão sobre o mecanismo de liberação dessa modalidade na cidade.

Diferentemente do que informou ontem o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, a Prefeitura informa agora que vai criar um sistema “pós-pago” de venda de créditos para as empresas: assim que tiverem o cadastramento liberado pela Prefeitura, essas empresas passarão a rodar com os carros e, conforme circulam pela cidade, a quilometragem percorrida é calculada pela SPTrans. Depois, elas recebem o boleto para pagar os créditos percorridos.

“O que faremos é um sistema pós-pago. Quando notarmos que a venda de créditos se aproximar do limite, aumentamos o valor do crédito”, disse o chefe de gabinete da SPTrans, Ciro Biderman, um dos responsáveis pelo sistema.

Tatto disse ao Estado ontem que os créditos seriam vendidos antes do uso, em um leilão, e que seria permitido que uma única empresa comprasse todos os créditos.

Segundo Biderman, três empresas já apresentaram a documentação para operar na capital paulista — a primeira liberação deve sair na semana que vem. O principal obstáculo, no momento, é o desenvolvimento de sistemas que permitam à Prefeitura acessar a nuvem dessas companhias, obtendo informações em tempo real sobre a distância percorrida em cada viagem.