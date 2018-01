Prefeitura libera aplicativo Easy Táxi para concorrer com o Uber em SP

A Prefeitura de São Paulo liberou o aplicativo Easy Táxi para operar o serviço de transporte individual de passageiros, serviço que prevê transporte em carros comuns, como o que é oferecido pela Uber. É a segunda empresa liberada pela Prefeitura, seguida pela espanhola Cabify.

A Easy Táxi havia aberto cadastro para receber motoristas desde o dia 11 e deve começar a oferecer as corridas até o dia 25, segundo a empresa. A opção de carro particular estará no mesmo aplicativo. A função se chamará “Easy Go”. Assim, o usuário poderá escolher se quer táxi preto, táxi comum ou carro particular, no momento da corrida.

Preocupada com a eventual reação dos taxistas, seus parceiros, que vêm realizando movimentos contra a regulamentação do transporte privado, feito pela gestão Fernando Haddad (PT) há dois meses, o diretor-geral da empresa, Fernando Matias, vinha divulgado um vídeo para os motoristas da Easy em que explica que a empresa tomou a decisão de explorar esse serviço para combater a concorrência vinda com novos serviços, sem citar diretamente o Uber.

Até o momento, a Uber ainda não foi liberada pela Prefeitura para operar na cidade. Pelas regras criadas pela Prefeitura, as empresas de aplicativos têm uma cota máxima mensal de circulação, estimada em 27 milhões de quilômetros. Essa cota pode aumentar ou diminuir se os técnicos da Prefeitura perceberem que o volume dos congestionamentos da cidade está aumentando ou diminuindo com os novos serviços.