Perfil de Doria no Facebook expõe ‘reality show’ da vida de prefeito

Trajando um uniforme laranja de jardineiro, João Doria exibe o par de botas que calçou na manhã de sábado, 28, para aparar a grama de uma praça no Bom Retiro, centro paulistano. O cenário é o elevador do Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura.

“Agora vamos para a reunião do secretariado, acelerando. Toca pra frente”, diz o prefeito diante da câmera que o segue até o gabinete e encerra o take focando os pés descalços do tucano enquanto ele é recebido aos risos pelos seus subordinados.

O vídeo tem pouco mais de um minuto e foi postado pela equipe de Doria em seu perfil no Facebook ainda na manhã de sábado. Horas depois já havia alcançado mais de 1 milhão de visualizações e de 15 mil compartilhamentos.

O uso da rede social como uma espécie de reality show da vida de prefeito virou uma marca de Doria. Desde que tomou posse, no dia 1º. de janeiro, o tucano já publicou 88 posts, média de praticamente três por dia, seis vezes mais do que a do antecessor Fernando Haddad (PT) nos últimos meses no cargo.

Já são mais de 180 fotos e 20 vídeos onde Doria exibe, com a desenvoltura de quem sabe lidar com as câmeras, sua rotina de agendas externas, como a pintura de muros grafitados e reparo de calçadas, e até os bastidores, como as selfies que tira com crianças da periferia e os almoços em estabelecimentos populares.

Em um dos vídeos, postado no dia 17 de janeiro, Doria aparece em uma “visita surpresa” a uma AMA no Butantã, zona oeste, ligando do seu celular para o secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara, cobrando que ele providenciasse dois equipamentos oftalmológicos, um painel eletrônico de senhas e um ar-condicionado para a unidade. “Pau na máquina”, ordena o prefeito.

Seja de gari, pintor, pedreiro, jardineiro, motorista, ciclista ou cadeirante, cada ação do prefeito é registrada e divulgada em poucas horas pela equipe do tucano no Facebook. As publicações são bem distribuídas ao longo do dia, inclusive aos finais de semana, das 7h às 22h, e são sempre acompanhados pelas hastags #AceleraSP e #JoãoTrabalhador.

A estratégia de comunicação tem surtido efeito. Doria já tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Facebook, quase cinco vezes mais do que Haddad, e recebe elogios dos internautas pelo ritmo de trabalho adotado no primeiro mês à frente da Prefeitura.

“Todos os dias fico esperando qual será a nova do prefeito. Estou impressionada. Parabéns por tudo que tem feito por nossa cidade”, comentou Gisele Reimão e um dos posts. “Eu também”, responde Marta Saez e outras dezenas de internautas.

Muitas mensagens são respondidas quase que em tempo real pela equipe de Doria, que destaca aos seguidores que o Facebook é um importante canal para compartilhar as ações da Prefeitura e receber sugestões da população.

O próprio prefeito também faz questão de agradecer a audiência. “Muito obrigado por chegarmos a essa marca fantástica de um milhão de seguidores num prazo tão curto, um tento histórico no mundo da internet aqui no Brasil”, disse Doria em um dos vídeos publicados.

O perfil do tucano foi criado em 2011, mas passou a ser explorado para projetar a imagem dele a partir da campanha eleitoral no ano passado. As postagens e as respostas aos seguidores são feitas por uma equipe paga pelo prefeito.