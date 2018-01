Passe Livre marca protesto na casa do prefeito João Doria

O Movimento Passe Livre (MPL) divulgou o trajeto que fará em seu protesto marcado para a próxima quinta-feira, dia 12. O grupo sairá da Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e irá até a casa do prefeito João Doria (PSDB), nos Jardins, zona sul da capital. O protesto estava marcado desde a semana passada, mas sem informar o local da manifestação.

O protesto deve começar às 17 horas. Segundo a publicação, a ideia é levar à casa do prefeito um “troféu catraca”. “O troféu é feito de catraca maciça e tem como base, significativamente, uma almofadinha”, diz o texto na página, de forma provocativa.

Em outras ocasiões, o Passe Livre já promoveu a queima desse tipo de objeto durante seus protestos. A página do evento tinha, nesta segunda-feira, 9, 4,2 mil confirmações de participação e outras 6,9 mil pessoas dizendo que tinham interesse em participar do ato. O grupo já fez protestos na casa do antigo prefeito, Fernando Haddad (PT), em atos também contra o aumento de tarifas.

A assessoria de Doria foi procurada para comentar o ato, mas não respondeu até a publicação deste post.