Justiça nega habeas corpus a PM que atirou em sem-teto

A 12.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de habeas corpus para o policial militar Robson Vieira do Nascimento, de 32 anos, que deu um tiro na barriga de uma militante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), durante protesto do movimento social na cidade de Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, no último dia 4. O PM está preso no presídio Romão Gomes, na zona norte da cidade.

O desembargador João Morenghi argumentou, ao indeferir o pedido de liminar, que não havia o constrangimento legal imposto ao PM, que era citado como argumento por seus advogados para sustentar o pedido de liberdade.

Segundo a Polícia Civil, Nascimento, soldado de primeira classe lotado na capital, seguia com seu carro quando se deparou com a marcha do MTST, que seguia de uma ocupação do bairro Valo Velho, em Itapecerica, em direção à Prefeitura da cidade. Testemunhas disseram que ele passou a ordenar que os militantes o dessem espaço para avançar com o carro e chegou a jogar o automóvel contra a multidão. Antes de sair pela contramão, ele teria dado um tiro para trás, atingido a militante Edilma Aparecida Vieira dos Santos, de 36 anos, na barriga. Ela passou por cirurgia no mesmo dia.

No pedido de liberdade, os defensores do PM argumentaram que ele era réu primário, tinha residência fixa e era pai de família. “Narra que o paciente, que é policial militar, teve seu carro cercado por manifestantes do Movimento Sem Terra, e, temendo por sua integridade física, empunhou o revólver da corporação, no intuito de assustar e repelir os manifestantes. Ocorre que aqueles balançaram o veículo, sustentando o impetrante que tal movimento ocasionou um disparo acidental, que veio atingir o abdômen da vítima Edilma Aparecida Vieira dos Santos. Nega, portanto, a participação no delito que lhe é imputado”, diz o desembargador, ao relatar o caso, antes de negar o pedido.

Nascimento foi preso minutos depois do disparo. Militantes filmaram seu carro enquanto ele acelerava para fugir e, assim, conseguiram anotar a placa do veículo, que foi localizado por PMs de Itapecerica. A decisão de mantê-lo preso é do dia 6, mas só foi publicada no último dia 13, sexta-feira.

Um novo pedido de liberdade para o PM foi feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e tem como relatora a ministra Maria Thereza de Assis Moura, da 6.ª turma.