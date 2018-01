Há menos de 1 mês no cargo, Doria já criou 18 slogans na Prefeitura

Da limpeza de ruas e reforma de calçadas ao plantio de flores e hasteamento da bandeira, nenhuma ação é lançada pela gestão João Doria (PSDB) antes de ser batizada pelo próprio prefeito.

Formado em comunicação e com longa experiência em marketing, Doria já lançou 18 slogans em menos de um mês à frente da Prefeitura.

São programas que envolvem desde serviços corriqueiros em um município, como zeladoria de locais públicos, até ações vinculadas ao setor privado, como oferta de empregos em empresas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há casos em que um mesmo programa, como o de recuperação de calçadas, ganhou dois nomes de batismo: Mutirão Mário Covas e Calçada Nova.

As ações envolvendo o aumento do limite de velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros, lançadas na quarta-feira, 25, também já receberam dois slogans: Marginal Segura, nome do programa, e Anjos da Marginal, nome da frota de veículos que vão operar nas duas vias.

Mas os carros-chefes da gestão Doria até o momento são os programas Cidade Linda, de zeladoria urbana, e o Corujão da Saúde, um mutirão para realização de exames clínicos à noite.