Galeria do Rock recebe corrida de drones neste domingo; veja vídeo

A Galeria do Rock, tradicional ponto de comércio do centro da cidade, terá uma corrida de drones a partir das 17 horas deste domingo. É a primeira corrida do gênero na cidade, e faz parte das ações para promover a São Paulo Tech Week, festival para promoção de negócios da área tecnologia organizado pela Prefeitura e pelo setor privado.

Veja vídeo de “aquecimento” de um dos drones:

A São Paulo Tech Week começou no sábado e termina no próximo domingo, dia 13. São esperados 50 mil participantes, em 200 atrações nacionais e internacionais em diversos pontos da cidade. Mais informações no site www.saopaulotechweek.com.