Doria mantém na Prefeitura ‘pai’ da Lei do Uber na gestão Haddad

A gestão João Doria (PSDB) decidiu manter na Prefeitura o principal responsável pela criação do modelo de regulamentação para aplicativos de transporte, como o Uber, em São Paulo. O advogado Rodrigo Pirajá, procurador da Fazenda Nacional, será chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias.

Na gestão Fernando Haddad (PT), Pirajá foi diretor-presidente da SP Negócios, estatal encarregada de fomentar Parcerias Público-Privadas (PPP). Com o economista Ciro Biderman, ele estabeleceu o modelo de regulamentação que prevê uma cobrança de R$ 0,10 por quilômetro rodado dos aplicativos de transporte, permitindo que a capital fosse a primeira cidade do País a liberar o serviço e lucrar com a arrecadação de impostos.

A nomeação de Pirajá foi oficializada no Diário Oficial da cidade na terça-feira.

A regulamentação fez com que o Uber e mais três aplicativos se instalassem na cidade: Cabity, Easy Go (da Easy Táxi) e o 99Pop (da 99). Esta última recebeu, nesta semana, um investimento de US$ 100 milhões da empresa chinesa Didi Chunxing, principal rival global da Uber.

O executivo não quis comentar sua nomeação. O titular de sua nova secretaria, Wilson Poit, também trabalhou na gestão Haddad e foi convidado por Doria para ficar na Prefeitura. A diferença é que Poit deixou a gestão Haddad ainda em 2015.