Doria dá cargo a neto de Montoro na Prefeitura

Alçado à política na década de 1980 pelas mãos do ex-governador paulista Franco Montoro (morto em 1999), o prefeito João Doria (PSDB) nomeou nesta sexta-feira, 13, um dos netos dele para ocupar um cargo na Prefeitura.

André Pacheco Silva Franco Montoro será assessor técnico na nova Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, comandada pelo vereador eleito pelo PSDB e ex-diretor do Detran, Daniel Annenberg.

André teve participação importante na vitoriosa campanha de Doria, ainda durante as prévias internas do PSDB para definir o candidato do partido ao cargo de prefeito. Ele gravou vídeo elogiando o empresário em uma estratégia para reforçar a militância tucana de Doria e sua relação histórica com o ex-governador Montoro.

Foi Montoro, o avô, quem indicou Doria para seu primeiro cargo público, em 1982, na extinta Paulistur, empresa municipal de turismo, durante a gestão do ex-prefeito Mário Covas (morto em 2001). Em seguida, Montoro indicou Doria para presidir a Embratur no governo José Sarney. Em seu discurso de posse, na Câmara Municipal, no dia 1.º, Montoro foi citado entre os agradecimentos do prefeito.

André Franco Montoro Filho, filho de Montoro, também ocupa cargo de indicação pública. Ele é presidente da Fundação Butantan, ligada à Secretaria Estadual da Saúde, administrada pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB), padrinho político do prefeito.