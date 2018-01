Câmara fecha portões de praça wi-fi e alega ‘questão de segurança’

Inaugurada em agosto sob a promessa de ser “um ponto de encontro e lazer oferecido pela Câmara Municipal à comunidade”, a praça com sinal wi-fi da Câmara Municipal passou o último mês fechada com grades que impedem o acesso de cidadãos.

Oficialmente, a Mesa Diretora da Câmara afirma que o fechamento se deu “por questão de segurança”, sem mais detalhes. Nos corredores do Legislativo municipal, a informação é que parte dos funcionários estava incomodada com o fato de moradores de rua se abrigarem no espaço, que tem bancos e é coberto, especialmente nos dias de chuva.

“O espaço oferece ambiente agradável para encontros, estudos e repouso, com puffs, bancos e mesas, além de tomadas para carregamento de celulares e outros aparelhos eletrônicos dos visitantes. O sinal wi-fi é cedido pela própria Câmara e funcionará das 9h às 21h”, dizia notícia distribuída pela Câmara em agosto, quando o espaço foi aberto.

Agora, apenas a placa que ainda está mantida no portão informa a existência do local de convivência.