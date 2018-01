Alckmin cria “Dia da Mulher Cristã Evangélica” no Estado de SP

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) aprovou a criação do “Dia da Mulher Cristã Evangélica”, um projeto de lei da Assembleia Legislativa de autoria do deputado estadual Adilson Rossi (PSB). A data será comemorada no dia 28 de março.

Em sua justificativa para apresentação do projeto, o deputado afirma que “as mulheres cristãs tem um papel muito importante na família, na Igreja e na sociedade, e temos que valorizar”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afirma ainda que, se “no começo do século XX, a mulher era ainda considerada, muitas vezes, como intelectualmente inferior, como incapaz de assumir responsabilidades cívicas, devendo, por isso estar sujeita á tutela familiar do homem”, hoje “a influencia da mulher em todas as esferas da sociedade tem aumentado. Podemos constatar esse fato através da presença das mulheres em muitos lugares onde até há bem poucos anos era impensável”.

Há cerca de seis meses, outro projeto de cunho evangélico, o “Dia de Combate à Cristofobia”, da Câmara Municipal de São Paulo, foi vetado pelo prefeito Fernando Haddad (PT). O projeto, de autoria do vereador Eduardo Tuma (PSDB), defendia a criação da data para garantir a liberdade de expressão dos cristãos.

A criação do “Dia da Mulher Cristã Evangélica” foi publicada na edição de sábado, 19, no Diário Oficial do Estado.