Votorantim recupera e reabre Parque do Matão

O Parque Ecológico do Matão, uma área com 63 mil metros quadrados de mata com minas de água e árvores frondosas em pleno centro da cidade, será reaberto à visitação pública após sete anos de fechamento. O parque ganhou pista de caminhada, trilhas, salas para educação ambiental, quiosques de alimentação e prédio administrativo. Os animais que vivem em liberdade na área, cercada de alambrados, serão alimentados com uma dieta preparada por biólogos. Estão livres na mata macacos, caxinguelês, jabutis e esquilos, além de aves como alma-de-gato, maritacas e saracuras.

Criado em 1986 para funcionar como um mini zoológico, o parque foi interditado em 2006. Sem condições de readequar a área, a entidade que mantinha o parque transferiu a gestão do espaço à prefeitura, através de acordo judicial. As reformas incluíram plantio de árvores nativas para recompor um remanescente de Mata Atlântica existente no local. Sementes da palmeira juçara, típica dessa floresta, foram dispersas na área. A entrega à população ocorrerá no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. O local ficará aberto de terça-feira a domingo, das 8 às 17, com entrada gratuita. Haverá monitores para visitas agendadas por escolas e grupos.