Um dia para conhecer museus e história em Itu

Numa jornada só, na manhã deste domingo (19), será possível conhecer os principais museus, três memoriais e dar um rápido mergulho na rica história de Itu. O circuito cultural terá como cenário o centro histórico, com seu casario tombado e igrejas centenárias. Monitores farão uma rápida apresentação do acervo de cada lugar. O roteiro começa às 8h30 pelo Museu da Música, que ocupa uma casa construída em 1890 pelo português Manoel Joaquim da Silva. Em seguida, os participantes serão recebidos no sobrado de 1847 com fachada de azulejos do Museu da Energia.

Às 9h30, o grupo se deterá no Memorial de Regente Feijó, o padre liberal que viveu na cidade. A parada seguinte será no sobrado que sediou a famosa convenção dos republicanos em 1873, hoje sede do Museu Republicano Convenção de Itu. O circuito termina com visitas ao memorial do Convento do Carmo, abrigado no conjunto arquitetônico de 1719, e ao memorial Madre Maria Theodora, na Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio (1819). O encerramento, nessa igreja, será em alto estilo, com um concerto do Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp).

Para participar é preciso se inscrever até sábado pelo e-mail:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

museudamusicaitu@gmail.com