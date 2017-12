Trem Caipira faz viagem inaugural em Rio Preto

O Trem Caipira, um projeto de incentivo ao turismo ferroviário, finalmente deve sair do papel em São José do Rio Preto. Depois de cinco anos de espera, a composição tem sua viagem inaugural marcada para este domingo (23), com partida às 10 horas da estação ferroviária de Rio Preto. O trem seguirá até a estação Schmidt, num percurso de 10,5 km que deve levar trinta minutos. O retorno está previsto para as 13 horas.

O Trem Caipira é um VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, composto pelo vagão motriz, com capacidade para 29 passageiros, inclusive um cadeirante, e um reboque para mais 30 passageiros. A composição foi adquirida em 2008 por R$ 819 mil, com recursos do Ministério do Turismo. O ministério chegou a anunciar o corte da verba, ante a demora no início do projeto, mas isso não ocorreu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trem será conduzido por dois maquinistas treinados pela ALL – America Latina Logística, e os passageiros serão acompanhados por dois monitores e um socorrista. Guardas municipais irão controlar o trânsito nas passagens de nível, já que o trajeto é essencialmente urbano. Funcionários da concessionária da ferrovia darão apoio técnico ao projeto. Conforme o contrato entre a prefeitura e a ALL, o trem vai circular apenas uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. Após a viagem inaugural, deve ser cobrada tarifa, em valor ainda não definido.