Tela do século 18 atribuída a Frei Jesuíno é descoberta em Itu

Pode ser obra do frei Jesuíno do Monte Carmelo, considerado expoente do barroco paulista, uma pintura sacra descoberta numa fazenda da região de Itu. A pintura em óleo sobre tela retrata Nossa Senhora e, segundo o pesquisador José Marcelo Galvão Coimbra, tem as mesmas características de outras criações do artista. Se confirmada a autoria, a tela teria cerca de 200 anos e valor inestimável. O quadro está sob a guarda de Coimbra e será apresentado ao público em exposição ainda sem data.

A descoberta coincide com um período de resgate da obra do frei Jesuíno, falecido em Itu em 1º de julho de 1819 – há 194 anos. “Além do formato dos olhos, queixo e lábios, a qualidade da tela, com seus sombreados e luzes, reporta às técnicas presentes nas obras do frei Jesuíno”, disse Coimbra. A tridimensionalidade, que faz com que o expectador se sinta sempre de frente para a personagem retratada, também é característica do pintor sacro. O padre José Ignácio Sonsini, conservador de artes sacras em Itu, examinou o quadro e considerou “muito presente” na tela o estilo do frei.

Obras de Jesuíno do Monte Carmelo foram resgatadas recentemente na Igreja de Nossa Senhora da Candelária e no teto da Igreja do Carmo, em Itu, sob pinturas mais recentes. Um quadro de Nossa Senhora do Carmo também atribuído ao pintor sacro foi descoberto sob camadas de tinta no teto da Capela da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo. O escritor Mário de Andrade, que pesquisou a obra do religioso nas décadas de 1930 e 40 para o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional considerou frei Jesuíno precursor do barroco genuinamente brasileiro.