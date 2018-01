Sorocaba expõe gravuras originais de Salvador Dalí

Obras do consagrado artista catalão Salvador Dalí, ícone do movimento surrealista, estarão à disposição do público de Sorocaba e região a partir do próximo dia 28. A galeria Villa Luperca traz da Espanha a exposição ‘Le Moustache’, com 23 gravuras assinadas pelo artista e certificadas por órgão oficial internacional.

Entre as obras de diferentes séries produzidas por Dalí, algumas são raras no mundo e inéditas no Brasil. Estarão em Sorocaba xilografias da série A Divina Comédia (1950-60), uma água-forte de Deposição da Cruz (1960), duas gravuras de Flores Surrealistas (1972), gravuras de A Vida é Sonho (1975), litografias de Relógios Dalinianos (1977) e trabalhos de Cavalos Dalinianos (1980).

A mostra terá curadoria mista de Millah Cremonini e Ricardo Zielinsky e apoio da galeria espanhola Antic & Modern. Algumas obras estarão à venda. É a segunda mostra internacional promovida pela Villa Luperco em um ano – a galeria já expôs gravuras originais do também catalão Joan Miró.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO – A exposição ‘Le Moustache’, de Salvador Dalí, poderá ser visitada de 28 de outubro a 15 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, à Rua Álvaro Teixeira de Souza Leite, 22, centro. A entrada é gratuita. Visitas guiadas de escolas devem ser agendadas pelo telefone (15) 3221.8808.