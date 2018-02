Sítio pré-histórico é descoberto em Itu

Uma pesquisa arqueológica na faixa de terra a ser utilizada para a duplicação da ferrovia que vai de Campinas a Mairinque revelou a existência de um sítio pré-histórico próximo da área urbana de Itu. Os pesquisadores encontraram seixos com as bordas trabalhadas e pedras possivelmente lascadas por grupos nômades que habitaram a região em período anterior ao Descobrimento.

Uma equipe coordenada pelo arqueólogo Wagner Gomes Bornal obteve autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para realizar escavações no local, que fica nas imediações do monumento geológico do Parque do Varvito. Já na retirada das primeiras camadas de solo, dezenas de peças de pedra talhada foram recolhidas pelos pesquisadores. Bornal acredita que o local foi ocupado por uma civilização antiga que ainda utilizava a pedra como instrumento de trabalho e utensílio doméstico.

As pedras lascadas provavelmente eram usadas para cortar a carne de caça, segundo o arqueólogo. Historicamente, a região foi ocupada por sucessivas etnias indígenas, como as dos tupis e carijós. A área foi demarcada e o material que está sendo recolhido será estudado. A identificação e datação das peças ajudarão a compor o cenário em que o material foi produzido e utilizado. O Iphan definirá o espaço em que o acervo será preservado e apresentado à comunidade por meio de exposições.