Seminário discute gestão da água na bacia do Piracicaba

Operadores de saneamento, especialistas em meio ambiente, empresas, universidades e órgãos da sociedade civil irão compor o público do 2º Seminário de Saúde Ambiental – Água de Reuso e Plano de Segurança da Água, que os Comitês de Bacias Hidrográficas Piracicaba-Capivai-Jundiaí realizam nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal de Piracicaba.

Especialistas vão abordar temas como a proteção dos mananciais regionais para abastecimento, o desenvolvimento regional e os desafios para o tratamento das águas, o uso racional, o reuso e a gestão dos recursos hídricos.

A Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com mais de cinco milhões de habitantes, abriga o segundo maior parque produtivo do país, sendo responsável por cerca de 5% do Produto Interno Bruto. O abastecimento de água, tanto para as indústrias como para a população, torna-se uma questão crucial, especialmente se for levado em conta que a bacia ainda fornece 33 m3 de água por segundo para a Região Metropolitana de São Paulo.

O encontro discutirá ainda um plano de gestão para a bacia. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas antecipadamente pelo e-mail ctsam@agenciapcj.org.br. O seminário começa às 8h30 e vai até 16h30.