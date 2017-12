Salto ganha mirante e ponte estaiada sobre o Rio Tietê

Uma ponte estaiada e um mirante sobre o Rio Tietê, na região central da cidade, são as novas atrações turísticas de Salto. Do mirante, com 41 metros de altura e capacidade para 110 pessoas a mesmo tempo, é possível avistar o complexo turístico da cachoeira e outras atrações da cidade, como o Parque das Lavras e o monumento de Nossa Senhora do Monte Serrat.

A ponte com o mirante foram edificados na rodovia Convenção Republicana, que liga Salto a Itu, que também recebeu obras de duplicação.

As benfeitorias foram inauguradas nesta quinta-feira (16) pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

As obras foram realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com investimento de R$ 19,1 milhões. Outros R$ 5,9 milhões foram repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), da Secretaria de Turismo. A ponte tem 227 metros e comprimento por 29,1 m de largura, incluindo calçadas de pedestres e ciclovia. O mirante, sobre um mastro, tem 112 m2 de área livre e acesso por elevador panorâmico. A altura equivale a um prédio de 12 andares.

