Saguis ocupam praça no centro de São Roque

Um bando de saguis ocupou a Praça da República, na região central de São Roque, transformando em seu lar o conjunto de árvores existentes no local. Na manhã desta terça-feira (16), eram cinco exemplares, entre eles um filhote.

Os micos, como também são chamados, aparentam estar familiarizados com as pessoas. Taxistas de um ponto existente no local instalaram um suporte de madeira numa das árvores e colocaram frutas para os animais. Os pequenos macacos descem até o local e devoram o alimento. Alguns mais atrevidos chegam ao chão e se aproximam das pessoas que oferecem bananas ou salgadinhos.

A presença desses animais silvestres na área urbana não é inédita. Em março, um desses micos surgiu no pátio da prefeitura e escalou uma árvore. Só que, agora, eles formam um bando e parecem pouco dispostos a abandonar a praça.

De acordo com o Setor de Zoonoses da prefeitura, o grupo faz parte de bandos que habitam as matas remanescentes no entorno da cidade. A recomendação é para que os moradores evitem aproximar-se e dar alimentos aos animais.

O sagui é o macaco de menor porte existente na natureza e se diferencia de outros primatas por não usar sua longa cauda para se prender aos galhos. O rabo serve apenas para o equilíbrio do animal.