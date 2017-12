Romaria de barcos caiçaras e outras atrações em Iguape

Uma romaria fluvial com a participação de barcos das comunidades caiçaras marca a 10ª edição do Festival da Cultura Paulista Tradicional – Revelando São Paulo, de 29 de maio a 2 de junho, em Iguape. Estão previstas cem apresentações artísticas e musicais das culturas tradicionais de 90 cidades, entre elas fandango, noite de São João, cortejo do Boi Tata e encontro de bandas e fanfarras.

Sete comunidades indígenas participam da festa que apresentará ainda a culinária e o artesanato regional. São bordados, cestos de palhas, bonecas de pano, panelas de barro, o cafezinho caipira, broa de milho feita em fogão à lenha, tainha assada, moqueca, manjuba, feijão tropeiro e o bolo de roda, entre outras iguarias. No espaço indígena, será apresentada a lavra de uma ubá – canoa de um tronco só.

O 10º Encontro do Divino, apresentando o grande cortejo sacro, com a participação de congos e moçambiques, e a procissão do fogaréu pelas ruas da cidade são outras atrações. A programação, gratuita, acontece diariamente a partir das 19h, no Centro de Eventos de Iguape.