Rodovia Raposo Tavares será reformada entre Itapetininga e Ourinhos

A rodovia Raposo Tavares, uma das principais estradas do interior, será reformada entre Itapetininga e Ourinhos. O trecho de cerca de 200 quilômetros em pista simples está em estado precário de conservação e é recordista em acidentes. Só este ano, aconteceram 178 acidentes, com 94 pessoas feridas e quatro mortes. Entre Itapetininga e Itaí, a rodovia é considerada pelos motoristas uma das piores do Estado.

A obra foi apresentada durante audiência pública, nesta terça-feira (25), pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em São Paulo. Prefeitos e empresários da região cortada pela estrada compareceram à audiência e saíram decepcionados, pois esperavam a duplicação completa desse trecho. A rodovia é duplicada no trecho inicial, de São Paulo a Vargem Grande Paulista, entre Ourinhos e Assis, e na parte final, entre Regente Feijó e Presidente Epitácio.

O projeto apresentado pelo DER prevê a duplicação de apenas 26,6 quilômetros, em sete pontos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. No restante, serão feitas melhorias no pavimento, acostamentos e sinalização, além da construção de cerca de 100 quilômetros de terceira faixa.

Em janeiro deste ano, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou a recuperação estimando um custo de R$ 500 milhões. Na apresentação feita esta semana, a obra foi orçada em R$ 724 milhões. De acordo com o DER, foram incluídos viadutos e retornos que não estavam previstos. Os serviços devem começar no primeiro semestre de 2017. Até lá, serão feitas as licitações.



