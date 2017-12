Rio Preto terá faixa ligando ciclovias

Uma faixa exclusiva para ciclistas vai ligar a Ciclovia do Lago 3 ao circuito do Parque do Rio Preto. O lançamento da primeira ciclofaixa da cidade será no próximo dia 5, durante a abertura da XI Semana do Meio Ambiente, no Centro Integrado de Ciência e Cultura. Com isso, os ciclistas da cidade passam a contar com um circuito exclusivo com 16 quilômetros de extensão.

A ciclofaixa ficará aberta aos domingos, das 7 às 14 horas. O plano da prefeitura é ampliar o espaço para as bicicletas, com a construção de ciclovias nas avenidas Brasilusa, José Munia e Juscelino Kubitscheck, após a conclusão das obras contra enchentes.