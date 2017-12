Réplica da Estátua da Liberdade é atração em Sorocaba

Uma réplica da Estátua da Liberdade, símbolo da cidade de Nova Iorque e ícone dos Estados Unidos, chama a atenção de quem transita pela Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Com 35 metros de altura, ante os 93 metros da original norte-americana, a cópia sorocabana foi construída pela loja de departamentos Havan, que acaba de instalar sua primeira unidade na cidade.

A estátua fica iluminada durante a noite. A base, com 11 metros, foi encomendada à empresa Premodisa, de pré-moldados. A Havan, tradicional rede de lojas de Santa Catarina, após consolidar sua presença no sul do País, inicia sua expansão no sudeste.

Já são 12 lojas no interior de São Paulo e a primeira unidade de Minas Gerais será inaugurada em Uberlândia. Em Sorocaba, a loja instalou-se nas proximidades do Shopping Cidade, inaugurado há dois meses.