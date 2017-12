Reforma em chafariz causa polêmica em Ibitinga

A reforma de um chafariz da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, causa polêmica em Ibitinga. A fonte, construída em 1917 pelo arquiteto e escultor Rosalbino Tucci, acaba de ser reformada e pintada pela prefeitura, mas o resultado não agradou.

A bisneta do escultor, Rafaela Tucci, desabafou nas redes sociais, alegando que o monumento ficou desfigurado. Ela postou fotos do chafariz antes e depois da reforma e, em apenas um dia, 2,3 mil internautas comentaram ou compartilharam.

A reforma alterou as linhas originais da base da fonte e as esculturas de leões do chafariz ganharam cores berrantes. “Ficamos muito chateados com o que fizeram”, postou Rafaela.

Sua irmã Natália, que é arquiteta e urbanista, considerou “um desrespeito” à história da cidade. O projeto da reforma não foi discutido com os moradores.

Internautas usaram as redes sociais para ampliar a polêmica. “Fizeram uma catástrofe”, postou Suca Teixeira. “Não restauraram, destruíram. Quanto custou para os cofres público esta aberração?”, indagou Sonia Maria Vailati Severo.

A prefeitura explicou que o chafariz estava com a parte elétrica deteriorada e não funcionava havia anos. E que recuperou, não só a fonte, mas toda a praça, construindo novos sanitários e plantando árvores.

O guarda-corpo teve a altura aumentada porque representaria risco para as crianças. Ainda segundo a prefeitura, a parte central do chafariz, onde estão as esculturas dos leões, não foi alterada. apenas recebeu nova pintura. O chafariz não é tombado como patrimônio histórico.

Sobre a polêmica, a prefeitura alegou que a maioria dos comentários em redes sociais é de pessoas de fora de Ibitinga. “Vai aqui o convite para que, quem não conhece, venha até nossa estância turística, a Capital Nacional do Bordado”, concluiu.