Quilombos vetam mineração e barragem no Vale do Ribeira

As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira fecharam questão: em seus territórios não serão admitidas barragens em rios e a extração industrial de minerais. Em reunião para discutir o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), em processo de elaboração, representantes das 15 comunidades mais representativas deixaram claro que essas atividades trazem impactos negativos para a cultura e o modo de vida dos quilombolas. O encontro, na última sexta-feira, em Eldorado, teve representantes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

O zoneamento será definido até dezembro deste ano e será encaminhado ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, devendo ganhar força de decreto. As comunidades querem evitar também a sobreposição de unidades de conservação a seus territórios e a exploração das terras ainda não tituladas por terceiros. Os quilombolas incluíram entre as atividades econômicas que devem ser incentivadas o artesanato, o turismo ecológico e o cultivo do palmito juçara, típico da Mata Atlântica, ecossistema predominante na região. Todas as lideranças apontaram como fundamentais as atividades de roças tradicionais e a titulação das terras.