Projeto ‘Música e Artes’ leva atrações a Porto Feliz

O espetáculo ‘Clássicos do Circo’, com palhaços e acrobatas, será uma das atrações do projeto ‘Música e Artes’, que acontece neste sábado (22), na Praça 13 de Maio, região central de Porto Feliz. Serão mais de onze horas de atividades, com oficinas, exposições artísticas, shows musicais e apresentações teatrais.

O Grupo Instrumental Rubato e a Orquestra Instituto Sonorum também estão entre as atrações. O encerramento será com show de Renato Teixeira, que interpretará suas músicas de sucesso e clássicos caipiras, ao lado dos filhos Chico Teixeira e João Lavraz.

O projeto é do Ministério da Cultura, com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio da Fundação Toyota do Brasil. Em Porto Feliz, o evento tem apoio da prefeitura e Banco Toyota. A expectativa é de que o evento atraia, das 10 h às 21h30, pelo menos dez mil pessoas, inclusive moradores de cidades próximas, como Sorocaba, Itu, Capivari e Boituva. A entrada é gratuita.

O evento tem o compromisso de neutralizar as emissões de carbono e os organizadores calcularão a quantidade de árvores a serem plantadas para capturar o volume equivalente de dióxido de carbono