Projeto leva espetáculos gratuitos ao interior

O Circuito Cultural Paulista, projeto do governo estadual em parceria com as prefeituras, leva grandes shows e espetáculos de teatro, dança e circo, com entrada gratuita, a cidades do interior e litoral.

A programação da Secretaria da Cultura do Estado, prevê apresentações em 21 cidades durante o mês de setembro.

O público do interior e litoral poderá apreciar o trabalho de artistas e grupos consagrados. João Bosco, por exemplo, revisita seus sucessos em 40 anos de carreira com um show intimista nas cidades de São Sebastião, dia 11 de setembro; Guaratinguetá, no dia seguinte, e Pindamonhangaba no dia 14.

No dia 13 de setembro, em Santo Antonio do Pinhal, a artista baiana Margareth Menezes interpreta canções de Gilberto Gil e Caetano Veloso. O duo sergipano The Baggios irá com sua mistura de ritmos e referências regionais a Lorena (4/9), São Bento do Sapucaí (5/9), Nova Odessa (6/9) e Jaguariúna (7/9).

Com Bárbara Paz no elenco e Hector Babenco na direção, a peça “Vênus em Visom” será encenada em Ilha Solteira (5/9), Votuporanga (6/9), Monte Aprazível (7/9), Diadema (20/9) e Mogi das Cruzes (21/9).

O Ballet Stagium apresenta o espetáculo “Mané Gostoso”, uma leitura moderna da cultura popular nordestina, com música do Quinteto Violado, em Paraibuna (2/9), Bertioga (13/9), Piedade (14/9) e Ribeirão Pires (27/9).

O espetáculo circense “De Volta ao Mundo”, dos Irmãos Becker, será apresentado em Santana de Parnaíba (19/9). A Banda Estralo diverte o público infantil com “Estórias para contar”, em Agudos (12/9), Monte Alto (13/9) e Sertãozinho (14/9).

Em todos os eventos os ingressos são gratuitos.