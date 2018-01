Programa Nascentes vai plantar 70 mil mudas nativas em Jundiaí

Em dez anos, uma área equivalente a 59 campos de futebol, atualmente degradada e quase sem cobertura vegetal, voltará a ser uma pequena floresta, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Na quinta-feira (19), o Programa Nascentes, do governo estadual, vai plantar 70 mil mudas de espécies nativas num vasto terreno localizado no bairro Roseira, onde brotam nascentes importantes para o sistema hidrológico da região. Os plantios serão em áreas contíguas de cinco propriedades, possibilitando a formação de um corredor ecológico.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, essa etapa do programa é referente ao cumprimento de um termo de compromisso de recuperação ambiental que uma empresa firmou com a pasta. Empresas causadoras de algum tipo de impacto são obrigadas a investir na recuperação do meio ambiente. Nesse caso, o investimento será de R$ 1,5 milhão. Além de recuperar as áreas, a empresa se obriga a acompanhar o crescimento das mudas. Em dez anos, a maioria da espécies arbóreas terá atingido a idade adulta.

O principal objetivo do programa é a recuperação de matas ciliares, protegendo ribeirões, nascentes e olhos-d’água, sobretudo os que contribuem para os sistemas de abastecimento rural e urbano. Os plantios recuperam a paisagem e ajudam a manter a estabilidade geológica, evitando deslizamento, erosões e o assoreamento dos rios.

Além de favorecer a formação de chuvas, as matas atraem aves e animais, assim o programa contribui também para a recuperação e o fluxo da fauna. Em dois anos, foram realizados plantios em áreas prioritárias de 80 município. Em todo o Estado, 3.954 hectares estão em processo de restauração, uma área equivalente a 5.537 campos de futebol, que está recebendo 6,5 milhões de mudas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.