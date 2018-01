Prédio implodido dará lugar a praça e fórum em Araçatuba

A Praça da Justiça e um anexo do Fórum da cidade irão ocupar o espaço deixado pela implosão do prédio do antigo Hospital Modelo, em Araçatuba. A construção, com oito mil metros quadrados, foi abaixo em menos de dez segundos, sábado (12). Foram usados 75 quilos de explosivo para demolir o edifício.

Uma nuvem de poeira cobriu a região central da cidade, mas 161 imóveis situados no entorno tinham sido previamente evacuados. O prefeito Aparecido Sérgio da Silva (PT) acionou o detonador. O vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador José Gaspar Gonzaga Franceschini, acompanhou a demolição.

A prefeitura vai iniciar a remoção do monte de entulho que ficou no local. Parte da demolição será usada para recuperar estradas rurais. Testes indicaram que o material pode ser reciclado. O entulho passará antes por um triturador.

O prédio, construído na década de 1960, estava abandonado havia mais de vinte anos. O estado de abandono causava reclamações. De acordo com o prefeito, a estrutura estava comprometida e não tinha capacidade de carga, o que impedia sua recuperação. Ele considerou bem sucedida a operação de demolição.