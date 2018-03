Ponte pênsil ganha festa de 100 anos em Salto

A comemoração do centenário da ponte pênsil do rio Tietê, da qual se avista a cachoeira que dá nome à cidade de Salto, terá uma programação especial no domingo, dia 9. Uma palestra da historiadora Anicleide Zecchini, da Universidade de São Paulo (USP), às 16 horas, no Memorial do Rio Tietê, vai situar historicamente a construção da ponte, no início do século 20. Às 18 h, no Complexo da Cachoeira, será inaugurado o painel comemorativo criado pelo artista plástico Evandro Schiavone, seguido da exibição de um vídeo preparado pelo Museu da Cidade.

Na sequência, haverá a premiação de um concurso fotográfico sobre o centenário da ponte e apresentações de dança e de conjunto de teclados. Os eventos já fazem parte das comemorações dos 315 anos de Salto, que transcorrem no dia 19 deste mês. Com 75 m de vão, a ponte pênsil dá acesso a um conjunto de esculturas de artistas locais e proporciona uma visão privilegiada da cachoeira no Tietê. A ponte foi construída depois que indústrias de tecido se instalaram na margem direita do rio, bloqueando a passagem de pescadores. O novo caminho demorou a ser aceito: por causa do balanço da ponte, os usuários temiam atravessá-la.