Piracicaba captará verba para restaurar prédio central da Esalq

O imponente edifício central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba pode, afinal, ser restaurado. O Programa de Ação Cultural (Proac) do governo estadual aprovou projeto que permite a captação de recursos para a obra com base em lei de incentivo fiscal. A empresa que destinar recurso para o restauro, orçado em R$ 990 mil, pode deduzir o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

O prédio, projetado em estilo neoclássico pelo arquiteto inglês Alfredo Brandford Hutchings, foi iniciado em 1905 e concluído dois anos depois. O conjunto, ampliado na década de 1940, com a construção da cúpula característica, é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat).

A reforma vai manter as características originais do edifício, com 4.800 metros quadrados em quatro pavimentos, onde estão dispostas 182 janelas. O projeto aprovado refere-se à restauração da fachada, incluindo ornamentos, caixilhos e elementos de bronze. A empresa de consultoria contratada pela Esalq já iniciou contatos com empresas doadoras. As obras serão iniciadas quando o montante estiver assegurado.

