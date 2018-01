Peregrinos e turistas ganham segurança em caminhada a Aparecida

Um roteiro turístico de 194 quilômetros já permite que peregrinos e turistas façam romarias e caminhadas em direção à cidade de Aparecida com mais segurança. Neste domingo (3), o governador Geraldo Alckmin lançou a Rota da Luz SP, um roteiro com placas indicativas e sistema de câmeras com a tecnologia QR Code, que registra a passagem dos caminhantes.

O percurso começa na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, e passa por outras sete cidades – Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira – para terminar na chegada em Aparecida. Na caminhada, os peregrinos encontram belos cenários com cachoeiras e matas, além de fazendas de café e de produção de leite. O governo estadual promete manter agentes de segurança ao longo do percurso.

Com a criação do roteiro, a expectativa é também de se ampliar a infraestrutura de acolhimento aos romeiros já existente, com pousadas e restaurantes. As câmeras com QR Code estão instaladas em estabelecimentos comerciais e locais públicos ao longo do percurso.

O projeto integra o programa Caminha São Paulo, da Secretaria de Turismo do Estado, que já conta com outros roteiros voltados para o turismo histórico-religioso, como a Rota Bandeirante (Santana do Parnaíba a Porto Feliz), a Rota Franciscana (São Paulo a Guaratinguetá) e a Rota Passos dos Jesuítas (Peruíbe a Ubatuba). O percurso detalhado pode ser conferido no site www.rotadaluzsp.com.br.

