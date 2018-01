Parque vai expor arqueologia primitiva dos povos paulistas em Rio Claro

Os visitantes do futuro Parque Geológico da Assistência, em Rio Claro, poderão acompanhar em tempo real a busca por restos arqueológicos e fósseis que ajudarão a compreender a formação geológica, as espécies animais e os povos ancestrais que habitaram essa região do interior de São Paulo.

O parque vai funcionar numa área de mineração de calcário e argila da empresa Partecal – Partezani Calcários, onde a extração do mineral já resultou no afloramento de rochas e formações com fósseis de vegetais e seres que habitavam o local em outras eras.

O terreno ainda está sendo explorado e a atividade de mineração será feita de acordo com o projeto de preservação e o cronograma de trabalho do corpo de geólogos e paleontólogos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), uma das parceiras.

A área fica no Sítio São João, no distrito de Assistência, região onde ocorreram as primeiras prospecções de petróleo em território paulista. Ali aconteceram também importantes achados arqueológicos, como ferramentas de pedra de povos muito primitivos.

O plano prevê a construção de um museu com exposições permanentes de fósseis de cada período geológico, além de painéis e esculturas com a reconstituição de animais pré-históricos que habitaram a região. Haverá ainda a exposição de rochas de idades paleozoica e mesozoica (entre 350 e 250 milhões de anos), que funcionarão como um livro aberto para a compreensão da formação geológica da região.

O local receberá visitas monitoradas e servirá para o estágio de universitários. O lançamento do projeto será no próximo dia 10 e a execução envolve parceria da empresa com a prefeitura e o Instituto de Geociências da Unesp de Rio Claro.

