Palcos de 107 cidades recebem atrações culturais até junho

Até o final de junho, o público de 107 cidades do interior e do litoral terá acesso gratuito a espetáculos e atrações culturais que, normalmente, são vistos apenas nos grandes centros. Artistas de todo o País sobem aos palcos em apresentações de música, teatro, dança e circo programadas pelo Circuito Cultural Paulista, da Secretaria da Cultura do Estado.

Entre os destaques estão o show inédito de Mariangela Zan em homenagem à Inezita Barroso, com estreia dia 14, em Votuporanga, e os espetáculos circenses da companhia argentina Tuto Tul, que leva o Circo de Bolsillo ao palco de Andradina, no dia 22.

Outra grande atração vai marcar a estreia de Débora Falabella e de sua irmã Cynthia Falabella na direção teatral, com a peça infantil “O Rei e a Coroa Enfeitiçada”, dia 7, em Itanhaém. Cada apresentação percorre de sete a oito cidades.

A turnê do cantor Pélico, que acaba de lançar o álbum “Euforia”, começa em Monte Alto, dia 14, mesma data em que o grupo Xaxado Novo estreia em Matão. Os pernambucanos da banda Seu Chico iniciam a maratona por Ourinhos, dia 11. No mesmo dia, os moradores de Ilha Solteira podem ver a peça “Chuva Constante”, com Malvino Salvador e Augusto Zacchi.

O “Florilégio Musical II” faz homenagens aos expoentes do rádio brasileiro no palco de Pirassununga, dia 16. A primeira apresentação do espetáculo de dança “Boi no Telhado”, da Cia Cisne Negro, será dia 8, em Iguape.

O projeto, em parceria com as prefeituras, é desenvolvido há sete anos e já atraiu mais de 1 milhão de pessoas. Os espetáculos duram de 70 a 90 minutos, sempre com entrada franca.

Programação completa em www.circuitoculturalpaulista.sp.gov.br.