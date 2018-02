Orquestra de sinos é atração de festival em Cunha

Onze músicos e 27 sinos de tamanhos e sonoridades diferenciados compõem a Orquestra de Sinos, uma das atrações do 20º Festival de Inverno, a partir desta quinta-feira (4), em Cunha. A cidade fica encravada na Serra do Mar, na extremidade do Vale do Paraíba, divisa com o Rio de Janeiro.

Ao longo de quatro semanas atrações musicais, eventos folclóricos e feiras de artesanato devem atrair a população local e turistas de todo o Estado. Os eventos, com entrada gratuita, vão se concentrar na Praça da Matriz, região central da cidade. Um palco foi montado para a parte musical da programação. Cada semana será dedicada a um estilo musical – rock, MPB, choro e samba, jazz e blues.

Restaurantes e pousadas vão aproveitar o clima frio da montanha para servir pratos especiais. O pinhão e a truta são ingredientes obrigatórios da culinária local. Além das trilhas e cachoeiras, algumas bem próximas da área urbana, Cunha destaca-se pela arte da cerâmica, produzida e apresentada em dezenas de ateliês.