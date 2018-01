Onça viaja de avião e ganha novo lar em Jundiaí

Depois de uma viagem de quase 24 horas a partir do Estado de Roraima, extremo norte do País, um exemplar macho de onça pintada desembarcou neste sábado (9) em seu novo lar, a ONG Associação Mata Ciliar, em Jundiaí. O felino adulto, conhecido como Romeu, vivia há sete anos no Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro na cidade de Normandia, interior daquele Estado.

Por se tratar de um dos mais raros e ameaçados espécimes da fauna silvestre brasileira, o Ibama determinou que o felino fosse enviado para um lugar em que vivesse em condições mais adequadas. A ONG de Jundiaí informou contar com o espaço necessário e se dispôs a receber Romeu.

O animal foi transportado para o aeroporto de Boa Vista, capital de Roraima, e embarcado num avião de linha. O Boeing fez escala em Belém, antes de aterrissar em São Paulo. Do aeroporto de Cumbica, o felino seguiu de caminhão, e com escolta da Polícia Rodoviária, pela Marginal Tietê e rodovia dos Bandeirantes, até Jundiaí.

A onça foi solta em seu novo lar, uma área com 200 m2, dotada de vegetação, inclusive algumas árvores que podem ser escaladas pelo felino. A direção do santuário já planeja encontrar uma parceira para Romeu, mas terá de ser uma fêmea da região norte do País para evitar mistura de genéticas muito diferentes. A busca pela ‘Julieta’ já começou.