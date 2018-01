Oficina de trens é desativada após 84 anos em Sorocaba

A oficina de vagões criada em 1932 pela antiga Estrada de Ferro Sorocabana está sendo desativada, após 84 anos de funcionamento, em Sorocaba. A Rumo ALL, que detém a concessão da rodovia, anunciou o fechamento da unidade e a transferência dos serviços para Mafra, em Santa Catarina.

Segundo a empresa, cerca de 50 colaboradores diretos estão sendo dispensados, mas o Sindicato dos Ferroviários afirma que foram 96 demissões. A desativação visa a adequar as operações à demanda atual, segundo a companhia.

Uma equipe foi formada para coordenar o processo de transição. Um estudo está em andamento para determinar a desinstalação das edificações e estruturas da oficina. “A companhia manterá segurança no local para evitar que o imóvel seja invadido ou depredado”, informou a Rumo ALL. O diretor do sindicato, Rogério Pinto dos Santos, disse que a desativação afetará outros 100 trabalhadores que prestam serviços terceirizados à oficina de Sorocaba.

A oficina de vagões ocupa área de 500 mil metros quadrados na região central da cidade. A estrutura vinha sendo utilizada para manutenção preventiva e corretiva dos vagões que operam no trecho de bitola métrica, que liga Corumbá (MS) a Santos. No passado, a oficina foi utilizada também para recuperação e reforma de locomotivas.

A Rumo ALL informou que as demais operações em Sorocaba irão continuar. A empresa segue com um plano de modernização que inclui duplicação de linhas, construção de pátios e aquisição de novas locomotivas e vagões.

A estrutura das oficinas faz parte do complexo ferroviário de Sorocaba, que está em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat). Recentemente, o órgão abriu consulta pública para obter sugestões sobre o tombamento, que inclui a Estação Ferroviária, inaugurada em 1875.