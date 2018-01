Noiva com câncer terminal casa em hospital e comove Salto

Dez dias antes de morrer, após ser diagnosticada com um tipo agressivo de câncer, a atendente de farmácia Fernanda Mazzeto realizou o sonho de casar com Willian Nague, com quem vivia há 25 anos. A noiva só desejava que fosse o casamento como sempre sonhara, com vestido branco, véu, grinalda, alianças e fotografias. O problema era que Fernanda estava internada em estado terminal, no hospital São Camilo, em Salto.

Para atender o último desejo da paciente, o hospital mobilizou médicos, enfermeiros e funcionários, junto com os familiares e amigos dos noivos. Logo a noiva estava vestida, a capela do hospital enfeitada e um celebrante foi requisitado para a cerimônia. Foi aí que entrou outro protagonista da história, o fotógrafo Marcelo Motozono, como ele mesmo conta: “Estava no estúdio quando me ligaram perguntando se, em 30 minutos, estaria disponível para fotografar a cerimônia. Sabe aquele momento em que você se sente escolhido para algo muito além de sua compreensão?”

Marcelo conta que levou um choque ao ver a noiva no quarto, já vestida, pálida, mas feliz, ainda com a agulha do soro na veia. “Chamei uma maquiadora e começamos as fotos.” Fernanda era bastante conhecida em Salto e a capela se encheu. Era a primeira vez que alguém se casava em um hospital na cidade. Funcionários, médicos e familiares estavam emocionados, assim como o casal – emoção que transparece nas imagens registradas por Marcelo. “Parou o hospital, todo mundo chorou de alegria pelo casamento e de dor pela despedida. Foi de arrepiar”, ele conta.

Fernanda morreu no dia 14 de dezembro, sem ver as fotos. A doença, um carcinoma epidermoide, câncer de pele maligno, tinha se agravado e ela passou os últimos dias em terapia intensiva. Com autorização da família, Marcelo decidiu postar as imagens em sua página na rede social Facebook. “Publiquei como uma homenagem e para mostrar a força do amor, mais forte que a doença. Peço desculpas a meus amigos fotógrafos, mas acho que fiz o casamento da minha vida e ele me deu uma lição de como ser humano”, escreveu.