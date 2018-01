Ninhos de quero-quero interditam estádios em São Roque

Dois dos principais estádios de São Roque estão interditados para partidas do campeonato municipal de futebol. Motivo: os gramados abrigam ninhos de quero-quero. No início desta semana, o Estádio Egídio Caetano de Moraes foi interditado depois que se descobriu uma ninhada de quero-quero com dois filhotes. Havia dois ovos que provavelmente ainda teriam a casca rompida pelas novas crias.

Na semana passada, uma partida que seria realizada no “Quintinão”, o maior estádio da cidade, foi suspensa depois que os próprios jogadores descobriram um ninho com três ovos. A partida foi adiada até que a natureza completasse seu ciclo. Os filhotes nasceram, mas ainda estão aprendendo a voar. É possível que neste final de semana o estádio volte a sediar jogos.

O campeonato municipal tem três divisões e o cancelamento das partidas vai atrasar o desfecho das disputas, mas o diretor de Esportes de São Roque, Pupo Fernandes, já avisou: sempre que tiver ninhos com ovos no gramado, a prioridade será da natureza.

O quero-quero é uma ave territorial muito vigilante e não é raro investir contra o invasor em defesa de seu ninho.