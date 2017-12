Músicos argentinos se apresentam com banda de Laranjal Paulista

Doze músicos da Banda General Belgrano, de Pozzo del Molle, na região de Córdoba, Argentina, entre eles o maestro Daniel Mazzoni, irão se integrar à Banda Municipal Giocondo Cordoni (foto), de Laranjal Paulista, para uma série de concertos no interior, esta semana. As apresentações marcam os dez anos de criação da banda paulista.

Apesar de jovem, a corporação acumula prêmios, como o de campeã do Concurso de Bandas de Pirassununga, vice-campeã estadual de Bandas de Concertos na categoria sênior, e três premiações seguidas no Festival Zequinha de Abreu, um dos principais concursos do Estado. Também se apresentou em festivais internacionais no Chile e na Argentina. Em 2012, recebeu em intercâmbio o maestro Paulo Clemente, de Leiria, Portugal.

Sob o comando do maestro Fúlvio Scarme, de 35 anos, a banda possui 45 integrantes com idades entre 9 a 70 anos, muitos com formação no Conservatório de Tatuí, da Secretaria de Cultura do Estado. Em parceria com a prefeitura de Laranjal Paulista, a banda mantém um núcleo de formação de instrumentistas em metais, madeira e percussão com 60 alunos.

As apresentações, com repertório clássico e popular, acontecem na quarta-feira (7), às 20 horas, na Igreja Matriz de Pereiras; na quinta-feira (8), às 20, no Palácio da Cultura, em Santa Cruz do Rio Pardo; e no sábado (10), às 16 horas, no Largo São João, em Laranjal Paulista. A entrada é gratuita.