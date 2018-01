Museu do Caipira resgata cultura e ‘coisas da roça’ em Brotas

Em tempos de internet e realidade virtual, fica difícil imaginar que há menos de 100 anos as pessoas usavam pilão de madeira para socar e descascar o arroz, moedor de manivela para fazer pó de café e, ainda, um ferro com brasas para passar roupas. O modo de viver nas comunidades rurais e, mesmo, nas pequenas cidades do interior num passado não tão remoto, mas totalmente desconhecido dos jovens de hoje, está sendo resgatado em Brotas.

A cidade, conhecida como a Capital do Turismo de Aventura, acaba de inaugurar o Museu do Caipira, um espaço voltado para a cultura da roça.

O acervo reúne centenas de objetos recuperados em antigas fazendas, como fogareiros, peneiras para aventar feijão, torrador e pilões para café e, ainda, alambiques de cachaça. Apetrechos da lida com o gado, como baldes de leite, banco de ordenha, laços, selas e estribos também encontram espaço no local. Há ainda utensílios de cozinha, como panelas e chaleiras de ferro.

Entre as “modernidades”, estão antigos rádios à pilha ou com transistores e lampiões a gás. O acervo está disposto numa antiga tulha de madeira, usada para armazenar o café – o grão que impulsionou o desenvolvimento do interior.

Em outra área, o visitante pode apreciar a culinária caipira antiga, como o café torrado à mão, adoçado com açúcar mascavo, o melado de cana, rapaduras e doces caseiros, preparados em tacho de cobre e fogão à lenha.

O Museu do Caipira funciona diariamente, das 9 às 18 horas, e a entrada é gratuita.

