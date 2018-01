Mostra terá orquídeas feitas para serem tocadas em Sorocaba

Em tempos de acessibilidade, a 43.a Exposição de Orquídeas de Sorocaba começa nesta sexta-feira (25) com uma novidade. Entre mais de duas mil plantas floridas, um lote exclusivo foi escolhido para que deficientes visuais possam ‘sentir’ a beleza das flores usando a audição, o tato e o olfato. Com o auxílio de monitores, essas pessoas ouvirão a descrição das plantas, sentirão o perfume das flores e vão poder tocá-las para perceber o formato e a textura.

A mostra, organizada pelo Círculo Orquidófilo Sorocabano, faz parte do circuito nacional e segue até domingo (27), com previsão de público de cerca de seis mil pessoas. Os expositores de trinta cidades paulistas e mineiras participam do concurso que vai eleger a mais bela orquídea. De acordo com os organizadores, será uma oportunidade para conhecer espécies raras. A programação inclui oficinas para ensinar o cultivo e vendas de mudas e vasos. A entrada será gratuita.

Serviço:

43a Exposição de Orquídeas de Sorocaba

Sesi Sorocaba – Rua Duque de Caxias, 494

Dias e horários : 25 (20h às 22), 26 (9h às 20) e 27 (9h às 17)