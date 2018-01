Ministro do STF participa de encontro da família Tofolli

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, participa neste sábado (20) de um evento de caráter pessoal: a comemoração dos 128 anos da chegada da família Toffoli ao Brasil. O palco da celebração será a cidade mineira de Jacutinga, na divisa com São Paulo. Os organizadores esperam reunir 500 descendentes. O ministro, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), embarcou nesta sexta-feira (19) em Brasília, acompanhado da esposa e da filha, com destino a Campinas, de onde se reuniria com os familiares.

Conforme informou sua assessoria, ele participará do encontro como “mais um da família Toffoli”. De acordo com o advogado José Luiz Dias Toffoli, irmão do ministro, que participa da organização, haverá uma missa, às 10 horas, na Igreja de Santo Antonio, em Jacutinga, celebrada por outro irmão, o padre José Carlos Dias Toffoli. Seis parentes da Itália vêm para a confraternização, que será seguida de um almoço. Foi confirmada ainda a presença de Velinda Toffoli Furlanetto, de 107 anos, prima do pai do ministro, a mais antiga familiar no evento.

A família é originária da região de Treviso, no Vêneto. norte da Itália. João Batista Toffoli, então com 42 anos, e sua mulher Catarina Pelegrinet, viajaram para o Brasil em 1.888 com os filhos Antonio, 11 anos, Domingos, 8, Maria, 5, e José, 1, para trabalhar numa fazenda de café em Espírito Santo do Pinhal. Dali, os descendentes se espalharam principalmente pelo interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. O ministro é natural de Marília, no interior paulista.